Kocasının yaşam tarzından etkilenen Alman Jessica, müslüman oldu

Yaklaşık 15 yıl önce Almanya'da tanışan Ersin Gödel ve Jessica, kısa sürede birbirlerine olan sevgilerini, evlilikle taçlandırdı. Ersin Gödel Müslüman, eşi Jessica ise o dönem Hristiyan'dı. Ancak Ersin Gödel'in yaşam tarzı, aile yapısı ve inancı, Jessica'nın hayatında derin izler bıraktı. Bir süre sonra İslam'ı daha yakından tanımaya başlayan Jessica Gödel, kendi isteğiyle bir cuma günü camiye giderek şehadet getirip Müslüman oldu.

Çift, ani bir şekilde 3 sene önce Türkiye'ye gelmeyi ve çocuklarını burada büyütmeye karar verdiler. Bu süreçte eşinin ve ailesinin desteğini her zaman hissettiğini belirten Jessica Gödel, Türkiye'ye taşınma kararını, hayatındaki dönüm noktalarından biri olarak tanımladı.

Jessica Gödel, "Müslüman olduktan sonra namaza başladım. İlk başörtümü cenazede taktım'' dedi.

Eşinin Müslümanlık süreci ile konuşan Ersin Gödel ‘'Biz evlendiğimizde eşim Müslüman değildi. ‘Bizim dinimizde zorlama yoktur’ dedim. Dinimizi ve kültürümüzü kendisine göstermeye çalıştım. Müslüman olma kararında bize sürpriz yaptı'' şeklinde konuştu.