Kocatepe Camii'nde moda çekimine soruşturma (Yönetmen ve model adliyeye sevk edildi)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde çekim yapan B.K isimli yönetmen ile model E.C. hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla B.K. ile E.C.'nin gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyette işlemleri tamamlanan iki kişi, adliyeye sevk edildi.



Yönetmen B.K., caminin iç ve dış mekanında yapılan çekimleri "Zıtların Büyüsü" başlığı altında paylaşmıştı.



Paylaşımın ardından çekimlerde yer alan mankenin kıyafeti sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.



Ankara Valiliği de görüntülerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.