Kocatepe Camii'nde moda çekimine soruşturma (Yönetmen ve model gözaltına alındı)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde çekim yapan B.K isimli yönetmen ile model E.C. hakkında soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında B.K. ile E.C.'nin gözaltına alındığı duyuruldu.



Yönetmen B.K., caminin iç ve dış mekanında yapılan çekimleri "Zıtların Büyüsü" başlığı altında paylaşmıştı.



Paylaşımın ardından çekimlerde yer alan mankenin kıyafeti sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.



Tepkiler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatttı.



Ankara Valiliği de görüntülerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.