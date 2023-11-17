Kocatepe Camisi'nde moda çekimi yapanlara beraat

Ankara Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle moda çekimi yapan 2 şüphelinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Bilal Kısa ve Ezgi Cebeci ile taraf avukatları katıldı.



Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından sanıklara savunmaları için söz verildi.



Cebeci, olay nedeniyle üzülen ve rencide olan herkesten özür diledi.



Kocatepe Camisi'ne proje için gittiklerini belirten Cebeci, "Bilal'i ortak arkadaşlarımız aracığıyla tanıdım. Amatör olarak moda çekimlerine manken olarak katılırım. Arkadaş ortamında Bilal ile karşılaştığımızda, adı geçen projeden bahsetti. Genel olarak İslam dininin bütünleştirici yapısını vurgulamak için böyle bir projeye başladığını söyledi. Ön yargıları olduğunu ve bunları kırmak amacıyla projeye giriştiğini söyledi. Beni de konu mankeni olarak kullanmak istediğini söyledi." dedi.



Bu fikre sıcak baktığını dile getiren Cebeci, şöyle devam etti:



"Hazırlık çekimi için camiye gittik. Orada nasıl pozlar verileceği, hangi mekanların kullanılacağı konusunda görüşürken cemaatten veya güvenliklerden bir tepki almadık. Hazırlık çekimi aşamasında herkes bizi gördü ancak uyarı almadık. Asıl projeyi tamamlayacağımız gün, cuma namazından birkaç saat sonra gittik. Çekimleri gerçekleştirdik. Cemaat vardı, güvenlik vardı. Yine bir uyarı almadık. Daha sonrasında sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Bunları herkesin görebileceği şekilde yayınladık. Bizim amacımızı anlayan insanlar olumlu tepkiler verdi, ertesi gün bazı sayfaların yönlendirmesiyle çok fazla olumsuz şiddet içeren tepki aldık. Hiç bu şekilde tepkiler alacağımızı düşünmemiştik. Dini değerleri aşağılamak istemedik. İslam dininin kapsayıcı olduğuna değinmek istemiştik. Olayın buralara geleceğini düşünmemiştim. Bir suç amacıyla bulunmadım. Suç kastım yoktur. Tepkiler çoğalınca özür mesajı paylaştık ve fotoğrafları kaldırdık."

