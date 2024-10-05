Koçhisar Barajı için tehlike çanları çalıyor

Çorum'un Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı'nda su seviyesinin kritik kodun altına düşmesi üzerine içme suyu alımı durduruldu.



Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, su seviyesinin düşmesiyle birlikte baraj gölünde kaçak avlanmalara ve bölgeye gelen vatandaşların yaptığı çevre kirliliğine sert tepki gösterdi.



Kuraklık ve arazi sulamasıyla birlikte baraj suyunun en asgari seviyeye düştüğünü belirten Başkan Arslan, “Su alma yapısı tabana çöktüğünden baraj suyunu kullanamıyoruz. Bu sorunu gidermek için dört adet keson kuyumuzu hizmete sokarak, barajdan en asgari suyu almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



İlçede su kesintisi yaşanmadığını ve içme suyu sağlandığını belirten Arslan, barajdaki su seviyesinin düşmesinden dolayı balıkların yaşamında daralmalar olduğunu söyledi.



Arslan, su seviyesinde gerilemeden dolayı kaçak avcıların barajı mesken tuttuğundan şikayet etti.

Belediye Başkanı, Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün acilen Koçhisar Barajı'nda tamamen avlanma yasağı kararı alması gerektiğini belirtti.