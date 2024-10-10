Köfte, kebap, lahmacun... Bakanlıktan gıda denetimi açıklaması

Son olarak denetimlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama geldi. Yumaklı, çok uzun süredir tüketicilerin en doğal hakkı olan güvenilir gıdaya ulaşma konusunda yaptıkları çalışmaları kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi. Denetimlerin sıklıkla devam ettiğini belirten Yumaklı, "Özellikle bayramlar gibi çok yoğun bir şekilde gıda tüketiminin olduğu zamanlar da dahil olmak üzere sektör denetimleri, spesifik denetimler, gelen şikayetlerin değerlendirilmesi gibi konularda bizim ilgili birimlerimiz denetimlerini yaptılar." dedi. Herhangi bir uygunsuzluğu kabul etmediklerinin de altını çizen Yumaklı, Toleransımız olmayacak." ifadelerini kullandı. Bu yıl 1 milyona yakın denetim yaptıklarını açıklayan Yumaklı, "16 bin uygunsuzluk tespit ettik. 800 milyon liraya yakın idari para cezası uyguladık. Bunlardan 368'i için savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Yine bunların arasında yakaladığımız uygunsuzluğa bağlı olarak da işletme kapatmaları gerçekleştirdik." bilgisini verdi.

DUYURULAR DEVAM EDECEK

"2021 yılındaki tespitler yeni yayınlandı" iddialarına ilişkin de açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Bu bir süreç yani o önceki dönemde yine metodolojik olarak bunlar yapılıyordu ancak her işletmenin bizim tespitlerimiz sonrası, kendilerine yapılan bildirimden sonra yasal hakları var. Yani bunlara itiraz etme hakkı, yeniden analiz edilmesini isteme hakkı vesaire gibi dolayısıyla biz o sürecin tamamlanması gerçekleşmiş olanların duyurusunu yapıyoruz." dedi.



Yumaklı, kamuoyuna bu duyuruları yapmaya devam edeceklerini de belirtti.



Yumaklı, bir gazetecinin "Yayınladığınız sitelerde halen satışları devam eden ürünler, gıdalar var. Bunların satışının devam etmesi normal midir?" sorusuna ise ""Biz kontrollerimizi yaptığımızda herhangi bir ürünün satışı aşamasında o parti eğer bir uygunsuzluğa sahipse onunla ilgili gerekli uygulamaları yapıyoruz. Yani tespit ve analizden sonra onların piyasadan çekilmesi, imha edilmesi gibi hususlar gerçekleşiyor. Ancak her üretimin de bütün partilerinin aynı içeriğe sahip olacağı anlamına gelmiyor, dolayısıyla herhangi bir uygunsuzluk içermeyen ürünlerin satışı devam edecek." dedi.

BAKANLIKTAN DA AÇIKLAMA GELDİ



Tarım ve Orman Bakanlığı, kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerini kararlılıkla ifa etmeyi sürdüreceğini bildirdi.



Bakanlıktan gıda denetimlerine ilişkin yapılan açıklamada, gıda güvenilirliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumanın, Anayasa ve kanunların Bakanlığa verdiği temel bir görev olduğuna işaret edildi.



"Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır"

Bu kapsamda, Bakanlığın hem tüketici hem de üreticinin hak ve menfaatlerini korumakla mükellef olduğunun aktarıldığı açıklamada, "Yeni gıda kamuoyu duyurusu sistemimizde 8 binden fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır." dneildi.



Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde toplatma, idari para cezası ve üretimin askıya alınması gibi yaptırımların yanı sıra uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunun da ifade edildiği açıklamada "Bu idari işlemler Anayasamızın 125. maddesi gereği yargı denetimine tabidir. Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır. Bakanlığımız kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerini bu ilkeler doğrultusunda kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir." değerlendirmesi yapıldı.

