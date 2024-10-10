Köfteci Yusuf sessizliğini bozdu: İki şubede domuz eti çıktı, itiraz etti, yasal süreç devam ediyor

Ürünlerinde domuz etine rastlanıldığı iddia edilen Köfteci Yusuf isimli işletme X hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz örneklerin iki denetim sırasında çıktığı bilgisini paylaştı. Firma, ürünlerinde domuz etinin kullanılmadığını savunurken, denetime ilişkin şu bilgiyi verdi.

İKİ ŞUBEDE DENETİM YAPILDI

"15.02.2024'te Ankara Çankayada'ki bir şubemizden saat 11:25 - 11:40 aralığında pişmiş dönerden 400 gram numune alınıyor. Analiz sonucu 27.02.2024'te çıkıyor. 29.02.2024'te Ankara Etimesgut'taki bir şubemizden saat 14:40-15:00 aralığında pişmiş köfteden 300 gram numune alınıyor. Analiz sonucu 07.03.2024 tarihinde çıkıyor.Her iki işlemde de ne çiğ üründen ne de pişmiş üründen şahit numune almıyorlar. Çiğ üründen de şahit numune alabilirlerdi. Çünkü gen testi çiğ ürün veya pişmiş ürün fark etmeksizin aynı sonucu verir."

Firma, denetim yapılan çiğ ürünlerin şahit numunelerinin, yani anlaşmazlık çıkması halinde alınan örneğin benzerinin, kendilerini de bırakılmadığı ileri sürerken, şu görüşü savundu:

"Bize de çiğ üründen şahit numune bırakabilirlerdi. Çünkü biz tek merkezde üretim yapıyoruz. O ürünler tespit yapılan şubelerde üretilmedi. Bir olumsuzluk olsa tüm ürünlerimizde bulaş olurdu ve 280 şubemizde de benzer olumsuzluklarla karşılaşılırdı. Bu olumsuz analiz sonuçları normal prosedürde tespit yapılan şubeye hızlı şekilde tebliğ edilmeliydi"

Kendilerini bildirimin hemen yapılmadığını da ileri süren firma, hızla kayıtları izleyerek olumsuz kaynağını bulabileceğini ileri sürerken, şu savunmayı yaptı:



"Tarafımıza olumsuz sonuçlar usule aykırı bir şekilde çok geç bildirildiğinden bu izlenebilirliği gerekli ölçüde sağlayamamaktayız. Nitekim bu izlenebilirliğin en şeffaf ve kabul edilebilir aşaması kamera kayıtlarının incelenmesi olacağından numune alınan partinin bahsettiğimiz süreçlerine ilişkin kamera kayıtlarına ulaşmamız mümkün olmamıştır.

- Yukarıda bahsedilen numune alma işlemleri esnasında bir çok teknik hata yapılmış olup, bu hatalar yapılan analizlerin sonuçlarını gerçeklikten uzaklaştırmaktadır. Bu hususlarla ilgili tüm teknik detayları hukuki süreçler sonuçlandığında kamuoyu ile paylaşacağız."