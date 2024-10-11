Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Domuz eti tartışmasıyla gündemde

Yusuf Akkaş, Türkiye'nin ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un kurucusu ve sahibidir. 1960 yılında Bursa'nın Kızılhisar köyünde doğan Yusuf Akkaş, küçük yaşlardan itibaren ticaret hayatına adım attı.



1996 yılında İznik'te açtığı ilk köfte dükkanı, kısa sürede başarı elde ederek geniş bir müşteri kitlesine ulaştı ve bugün Türkiye'nin en büyük köfte restoran zincirlerinden biri haline geldi.



DOMUZ ETİ TARTIŞMASIYLA GÜNDEMDE



Gıda denetimlerinde ürünlerinde domuz eti tespit edilen "Köfteci Yusuf" adlı firmadan açıklama geldi. Ürünlerde domuz eti kullanılmadığı ve firmaya kumpas kurulduğu belirtildi. Bu açıklamadan kısa süre sonra tağşiş yapılan gıdalar sitesi güncellendi.



"Köfteci Yusuf" adlı işletme, bu kez başka bir şubesinde domuz etine rastlandığı gerekçesiyle bir kez daha listeye girdi.