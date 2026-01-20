Köfteyi duyan kediler karda tek sıraya girdi

Duygularını "Kediler hey canlarım, gelin buraya. Bana yol açıyorlar, bunlara can kurban. Hanım evde ne varsa getir. Et, köfte getir. Sıra sıra geliyorlar. Sizi seviyorum." diyerek dile getiren imam daha sonra evine gelen kedileri besledi.

Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.