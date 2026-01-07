Kokaine "kokoreç" adını vermişler

Uyuşturucu soruşturması sırasında, bir spiker, tutuklanan Habertürk'ün eski genel müdürü Veyis Ateş'le ilgili de önhemli iddialarnda bulundu. Kadın ifadesinde, “4 Mayıs 2019'da ise D. isimli kız ve ben Akif'in evindeydik. Anahtarı bende vardı. Akif eve geldi akşam ve 'Biraz sonra Veyis Ateş gelecek, kokoreç (kokain) getirecek' dedi.” iddiasını aktardı. Aynı kadın ifadesinde, "Pandemi döneminde de aradı Akif beni ve eve çağırdı. Evde A.Ç. ve birkaç kişi daha vardı. Eve girdiğimde mutfakta bir tabak içerisinde kokain vardı zaten gittiğimde herkes uyuşturucu madde kullanıyordu" dedi. Ersoy'un evine uyuşturucu siparişi verdiğini de ileri süren kadın, "Biz D. isimli kadın ile kapıya çıktık. torbacıyı evin kapısına getirdik. Torbacı uyuşturucu maddeyi verip gitti." iddiasında bulundu.

Ersoy, ise ek ifadesinde "Benim Ela Rumeysa Cebeci ile hiçbir şekilde ilgim yoktur. Hayatımda hiç yalnız görüşmedim. Ela gözaltına alınmadan iki gün önce bana mesaj atmıştı. 'Oturalım kahve içelim' dedi. Ben de 'aynı kurumda çalışıyoruz, dışarıda görüşmemiz uygun olmaz' dedim. O da 'sen de bekarsın, ben de bekarım, evde görüşelim' demişti" iddiasında bulundu.

ESKİ GENEL YAYIN YÖNETMENİNİ SUÇLADI

Mehmet Akif Ersoy ek ifadesinde, tutuklu sanıklardan, Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veyis Ateş'e yönelik suçlamalarda bulundu ve onun kendisini uyuşturucuya alıştırdığını ileri sürdü. Ersoy, şu iddiada bulundu:

“Hatırladığım kadarıyla 2019 yılında Piyalepaşa’daki evimdeyken Veyis Ateş bana geldi. Daha önce de bana ziyaretlere gelirdi. Oturur, sohbet ederdik. Ancak bu gelişinde yanında uyuşturucu madde ile gelmişti. Ben hayatımda ilk defa orada uyuşturucu maddeyi gördüm. Daha sonra uyuşturucu hakkında nedir, ne etkisi vardır şeklinde üzerine konuştuk. Ben o dönemler alkol bile almıyordum. O gün ya da ikinci getirmesinde Piyalepaşa’ daki evimde uyuşturucu maddeyi ilk defa içtim. Hatta içerken de bağımlılık yapmasından ve yan etkilerinden biraz çekinmiştim. ”

Milliyet'teki habere göre, kokaini burundan çekerek kullandığını anlatan Ersoy, bir süre sonra bu alışkanlığını düzenli sürdürmeye başlıyor.

İfadesinde bazı ev partilerine katıldığını, bu partiler sırasında kokain kullandığını anlatan Ersoy, iddiasına göre bir süre sonra düzenli kokain kullanmaya başladı. Ersoy, uyuşturucu kullanımının sıklığını anlatırken, bu durumun 3-4 yıl sürdüğünü belirtti ve şöyle konuştu:

“Bu süreçte E.A. ile ilişkimiz ayrıl–barış şeklindeydik. 08 Ocak 2021 tarihinden kısa bir süre sonra Ebru ile tamamen ayrıldık. Daha sonraki süreçte ben Pınar ile sevgili oldum. Ahmet başta uyuşturucu madde kullandığını çok belli etmiyordu ancak samimiyet arttıkça uyuşturucu maddeyi daha sık kullandığını anladım. O zamanlarda Ahmet Maslak’ta oturuyordu. Biz tanıştıktan kısa bir süre sonra da Emirgan’a taşındı. Taşındıktan sonra da biz daha sık görüşmeye başladık. Ahmet’in Emirgan’daki evindeyken uyuşturucu madde olurdu. Birlikte birkaç defa kullandık. 3-4 senelik süreç içerisinde ortalama 10 kere Emirgan’daki evde uyuşturucu madde kullanmışızdır.”

EVLENDİĞİ GÜN BOŞANMAYI KONUŞMUŞ

Mehmet Akif Ersoy, evliliğinin de iyi yürümediğini anlatırken, “Bizim P. ile evliliğimiz en başından beri zoraki bir evlilik oldu. Biz evleneceğimiz gün bile boşanacağımız günün tarihini konuştuk.” iddiasını aktardı ve bu dönemlerde Ahmet isimli birisinden uyuşturucu aldığını anlatı. “O süreçte ben uyuşturucu madde bulamadığım için Ahmet’ten uyuşturucu madde istemiştim. O da bana 1–2 defa vermişti. Bazen de Ahmet’i arayıp bana uyuşturucu madde sipariş etmesini söyledim.” iddialarını seslendiren Ersoy, birlikte uyuşturucu kullandığı isimleri ifadesine aktardı. Ersoy şu iddialarda bulundu:

"K.N. U.’yu ise ben aldım. 'Mehmet Akif geldi, başörtülü spikeri kovdu' demesinler diye aldım. İşe almadan önce de ilgili kurumlardan güvenlik soruşturması yaptım. Ece A., Gizem’in kuzeniydi. Kendisiyle Ulus’taki evde görüşmüştük. Ece ile 1 ya da 2 defa uyuşturucu madde kullandık. Ece ile yaklaşık 1,5 yıldır görüşmüyoruz. Gizem, Ahmet’in kız arkadaşıydı. Ece ile beni Gizem A. tanıştırdı. Ulus’taki evde mutfak dolabının içerisinde uyuşturucu madde vardı. Buradan alıp kullandığımız oldu." Ersoy'un ifadesinin ana hatları şöyle:

BÜTÜN İSİMLERİ VERDİ

“Sadettin Saran ve Umut Evirgen’i tanımıyorum. Bizim gittiğimiz Kütüphane, şu anki Terapi’dir. Yeni Kütüphane’ye en fazla 2-3 kere gitmişimdir. Ali Yaşar Koz, Kütüphane’nin işletmecisidir. Y.Efe’yi tanıyorum. Kütüphane’nin ortağıdır. Reyhan K.’yi tanıyorum. Ahmet’in evinde birkaç kez görüşmüştük. Hatta bir defasında M.A., Reyhan K., Ahmet ve ben vardık. Ahmet, Reyhan ve ben uyuşturucu madde kullandık ancak Meltem’in kullandığını görmedim. H. S. ile ben 5 senedir görüşmüyorum. Onun bu durumlarla alakası yoktur."

"Ben en son olarak Mustafa M.'nin ofisinde Burcu ve Mustafa M. ile uyuşturucu madde kullandım ve bir daha kullanmadım. Taner Ç.’nin Arnavutköy’deki evine 2–3 defa gittim. Bir keresinde orada bulunan tanımadığım kişilerin evde, salonda açık bir şekilde uyuşturucu kullandıklarına tanık oldum. Hatta Taner bana kullanabileceğimi söyledi. Ben de kesinlikle olmaz dedim. Çünkü hem kalabalık hem de ortalık yerde kullanılıyordu. Şahısların bir kısmı fenomendi ancak isimlerini hatırlamıyorum.”

“O süreçte ben uyuşturucu madde bulamadığım için Ahmet’ten uyuşturucu madde istemiştim. O da bana 1–2 defa vermişti. Bazen de Ahmet’i arayıp bana uyuşturucu madde sipariş etmesini söyledim. Ben tanınan birisi olduğum için kendi telefonumdan sipariş etmiyordum.”