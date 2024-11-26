Kokpitte zamanla yarış: “Doktor kalp masajı yapıyor, acil iniş yapmamız lazım”

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Bükreş Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.



Uçak Bükreş Havalimanı’na inişini sorunsuz gerçekleştirirken, rahatsızlanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.



O anlarda pilotla, kule arasında şu konuşmalar geçti:



Pilot: Yolculardan birinde ciddi bir sağlık sorunu var. O yüzden çabuk bir şekilde alçalmamız gerekiyor.



Kule: Devam edin



Pilot: Yolculardan birinde ciddi bir sağlık problemi var. Doktor kalp masajına devam ediyor. Bükreş Havalimanı’na acil iniş yapmamız gerebilir. Sizi arayacağım



Kule: Lütfen yolcunun durumu, yaşı ve konumu hakkında bilgi verir misiniz?



Pilot: Kendisi 60 yaşında erkek yolcu