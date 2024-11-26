Kokpitte zamanla yarış: “Doktor kalp masajı yapıyor, acil iniş yapmamız lazım”

Antalya-Hamburg seferini yapan uçakta bir yolcu kalp krizi geçirdi. Yolcunun fenalaşması üzerine uçağın pilotu, zamanla yarıştı. Pilotun, Bükreş Havalimanı hava trafik kontrolörüne, “Şu an yolcuya doktor kalp masajı yapıyor, acil iniş yapmamız.” sözleri konuşmaları kayıtlara geçti.

Kokpitte zamanla yarış: “Doktor kalp masajı yapıyor, acil iniş yapmamız lazım”

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Sun Express’e ait uçak seferini yapmak üzere dün ’dan havalandı.

Romanya Hava sahasındayken 60 yaşındaki yolcu rahatsızlandı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya ilk müdahaleyi uçakta bulunan doktor yaptı.

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Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Bükreş Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Bükreş Havalimanı’na inişini sorunsuz gerçekleştirirken, rahatsızlanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O anlarda pilotla, kule arasında şu konuşmalar geçti:

: Yolculardan birinde ciddi bir sağlık sorunu var. O yüzden çabuk bir şekilde alçalmamız gerekiyor.

Kule: Devam edin

Pilot: Yolculardan birinde ciddi bir sağlık problemi var. Doktor kalp masajına devam ediyor. Bükreş Havalimanı’na acil iniş yapmamız gerebilir. Sizi arayacağım

Kule: Lütfen yolcunun durumu, yaşı ve konumu hakkında bilgi verir misiniz?

Pilot: Kendisi 60 yaşında erkek yolcu

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