Edirne Dilaverbey Mahallesi'nde, Ekrem Demiray Spor Salonu'nun bahçesindeki ceviz ağacı, rüzgarlı havanın da etkisiyle kökünden kırıldı.



Ceviz ağacının büyük bir bölümü spor salonu yanındaki yolda içerisinde sürücüsü olmayan park halindeki otomobilin üzerine devrildi.



Olay yerine gelen polis ekiplerinin haber verdiği aracın sahibi Ömer Bender, otomobilini ağacın altında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Uzun süre arabasına bakan Bender, "Polisler aradı, aracınız tehlikeli durumda kalmış dediler, ben de o yüzden geldim aracımı çekmek için. Çok şaşırdım, umarım büyük bir zarar olmaz" dedi.



Mahalle sakinlerinden Naime Sueri ise ağaç devrilirken büyük bir ses duyduklarını belirterek, "Buradan birçok insan geçiyor, kimseye bir şey olmadığı için şansızlıyız" diye konuştu.



Ceviz ağacı, Edirne Belediyesi ekiplerince kepçeyle aracın üzerinden kaldırıldı.