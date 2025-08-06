Kökü kuruyan ağaç otomobillerin üzerine devrildi

Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde kökü çürüyen ağaç yola devrildi.



Ağacın parçaları, kaldırım önünde park eden iki otomobilden birisinin üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle otomobil hasar gördü, park halindeki diğer otomobilde ise çizikler ve hasar oluştu.