Kökü kuruyan ağaç otomobillerin üzerine devrildi
İstanbul Avcılar'da kökü kuruyan ağaç, otomobillerin üzerine devrildi. Otomobillerde hasar oluştu.
Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde kökü çürüyen ağaç yola devrildi.
Ağacın parçaları, kaldırım önünde park eden iki otomobilden birisinin üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle otomobil hasar gördü, park halindeki diğer otomobilde ise çizikler ve hasar oluştu.
İhbar üzerine Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler olaya yerine gelerek ağacı parçalara ayırdı.
Ardından ağaç parçalanarak belediye aracına yüklendi. Aynı caddede bulunan, kuruyan bir başka ağaç da belediye ekipleri tarafından kesildi.
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