Kökü kuruyan ağaç otomobillerin üzerine devrildi

İstanbul Avcılar'da kökü kuruyan ağaç, otomobillerin üzerine devrildi. Otomobillerde hasar oluştu.

Kökü kuruyan ağaç otomobillerin üzerine devrildi

Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde kökü çürüyen ağaç yola devrildi.

Ağacın parçaları, kaldırım önünde park eden iki otomobilden birisinin üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle otomobil hasar gördü, park halindeki diğer otomobilde ise çizikler ve hasar oluştu.

Kökü kuruyan ağaç otomobillerin üzerine devrildi - 1

İhbar üzerine Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler olaya yerine gelerek ağacı parçalara ayırdı.

Ardından ağaç parçalanarak belediye aracına yüklendi. Aynı caddede bulunan, kuruyan bir başka ağaç da belediye ekipleri tarafından kesildi.

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