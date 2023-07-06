Koku sonrası ihbar ettiler: Anne ile oğlu evlerinde ölü bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde anne ve oğlundan uzun süre haber alamayan komşular, binada oluşan koku sonrası ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, anne ve oğlunu evlerinde ölü olarak buldu.

Koku sonrası ihbar ettiler: Anne ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Olay, Atilla Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Bir süredir kendilerinden haber alamayan ve apartmanda oluşan kokudan dolayı komşularının sağlık durumundan endişe eden bina sakinleri, durumu polise ihbar etti.

Koku sonrası ihbar ettiler: Anne ile oğlu evlerinde ölü bulundu - 1

Adrese intikal eden polisler, kapı açılmayınca olay yerine çilingir çağırdı. Çilingir vasıtasıyla daireye giren ekipler, anne Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzerin’i (52) yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri, ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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