Kola mahkemelik oldu! İçmek için dolaptan çıkardı, soluğu savcılıkta aldı

Ankara'da bir kişi marketten satın aldığı kolanın içinden arı çıktığını iddia etti.

Olay Sincan ilçesinde yaşandı.

Murat Kubilay, geçen günlerde mahallesindeki bir marketten bir litrelik plastik şişede kola satın aldı.

Evine giden Kubilay, kolayı açmadan buzdolabına kaldırdı.

İddiaya göre; akşam işten gelen eşi Yasemin Kubilay, önce şişenin içinde sarı bir cisim fark etti.

Daha yakından incelediğinde, bunun şişenin içinde bulunan ölü bir arı olduğunu gördü.

"TAM SERVİS EDECEKKEN ARIYI GÖRDÜM"

Kubilay ailesi olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek üretici şirket yetkilileri hakkında yasal süreç başlattı.

"Her zamanki gibi içecek almaya markete gittim. İçeri girdim, iki tane kola aldım. Kasaya geldim, ödemesini yaptım, eve geldim. Kolaları soğusun diye dolaba koydum." diyen Murat Kubilay, içeceği tam servis edeceği anda şişenin içinde arı gördüğünü iddia etti.

"ALLAH'TAN KAPAĞI AÇMADIK"

Masada servis yapmak üzereyken kola şişesinin içine baktığında arı gördüğünü öne süren Yasemin Kubilay, "Ondan sonra 'Bu nasıl olur?' dedim. Yani mümkün değil. Eşime 'Sen görmedin mi alırken?' diye sordum. O da fark etmediğini söyledi. Allah'tan kapağını açmadık." diye konuştu.

FİRMA İLE İLETİŞİME GEÇTİ

Ertesi gün kola firmasının sosyal medya hesabından iletişime geçtiğini aktaran Yasemin Kubilay, şunları anlattı:

"Bana herhangi bir dönüş olmadı. Müşteri hizmetlerini aradım. Müşteri hizmetleri böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söyleyerek şişeyi benden istedi, 'Ekiplerimizi gönderelim, şişeyi alalım. Fabrika ortamında bir inceleme sağlayalım. Ondan sonra bakalım.' dediler. Tabii, bu mümkün değildi, veremezdim onlara. Kapağını açtıkları anda olay biter. Hiçbir şey ispat edemem.

Onlara veremeyeceğimi söyledim. Ondan sonra benden ürünün çeşitli görsellerini istediler. WhatsApp hatlarından onları gönderdim. Daha sonra seri numarasını istediler. Onu da gönderdim ve hala çok ciddiye almadıklarını düşünüyorum. Herhangi bir dönüş yapmadılar bize. Daha sonraki süreçte de baktık ki çok ciddiye almıyorlar. Bu ciddi bir halk sağlığını tehdit. Biz de yasal yollara başvurmaya karar verdik."