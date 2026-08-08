Kolombiya'da Trump destekli yeni cumhurbaşkanı göreve başladı
08.08.2026 05:36
Son Güncelleme: 08.08.2026 05:41
De la Espriella, müzeye dönüştürmeyi planladığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da yemin töreni düzenlenmesini reddetti.
Kolombiya'da 2'nci tur cumhurbaşkanı seçimini kazanan Trump destekli sağcı Abelardo de la Espriella yemin ederek göreve başladı.
Kolombiya'da 21 Haziran'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kazanan sağcı 48 yaşındaki Abelardo de la Espriella için Santiago de Cali Üniversitesi'nde yemin töreni düzenlendi. Kongre Başkanı Honorio Henriquez'in başkanlık kuşağını kendisine takdim etmesinin ardından De la Espriella 2026-2030 dönemi için görevi resmen devraldı.
Yeni cumhurbaşkanı yemin konuşmasında "Tanrı'ya yemin ederim ve Kolombiya halkına, Kolombiya Anayasası ve yasalarına sadakatle uyacağıma söz veriyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı De la Espriella'nın yemin etmesinin hemen ardından başkent Bogota'daki Jose Maria Cordova Askeri Okulu'ndan 21 pare top atışı yapıldı.
Yemin törenine Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa, El Salvador Cumhurbaşkanı Yardımcısı Felix Ulloa, Honduras Cumhurbaşkanı Nasry Asfura, Şili Cumhurbaşkanı Jose Antonio Kast, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader, İspanya Kralı 6. Felipe ile FIFA Başkanı Gianni Infantino da katıldı.
Gustavo Petro
"GÖREVİ DEVREDECEĞİM BİR CUMHURBAŞKANI YOK"
Yeni Cumhurbaşkanı De la Espriella'nın talebi üzerine yemin töreni, Kolombiya tarihinde ilk kez başkent Bogota dışında ülkenin güneybatısındaki Cali'de yapılmasına karar verilmişti.
De la Espriella, daha önce yaptığı açıklamada, müzeye dönüştürmeyi planladığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'ya gitmeyeceğini, yönetimi başta Barranquilla, Cali ve Medellin olmak üzere farklı bölgelerden sürdüreceğini açıklamıştı.
4 yıllık görev süresi sona eren eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise 21 Haziran'daki seçimleri kazanan ve zaferini tanımadığını belirttiği De la Espriella'ya görevi devretmeyi reddetti. Petro, kabine ekibiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino bahçesinde düzenlenen askeri törenle uğurlandı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Petro, "Benim Casa de Narino'da kalacağımı ve Cumhuriyet Kongresi'ni kapatacağımı söylediler. Şimdi o saraydan ayrılıyorum; Cumhuriyet Kongresi'ni kapatan ise başkası oldu ve görevi devredeceğim bir cumhurbaşkanı yok." dedi.