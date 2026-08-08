Kolombiya'da Trump destekli yeni cumhurbaşkanı göreve başladı

"GÖREVİ DEVREDECEĞİM BİR CUMHURBAŞKANI YOK"

Yeni Cumhurbaşkanı De la Espriella'nın talebi üzerine yemin töreni, Kolombiya tarihinde ilk kez başkent Bogota dışında ülkenin güneybatısındaki Cali'de yapılmasına karar verilmişti.

De la Espriella, daha önce yaptığı açıklamada, müzeye dönüştürmeyi planladığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'ya gitmeyeceğini, yönetimi başta Barranquilla, Cali ve Medellin olmak üzere farklı bölgelerden sürdüreceğini açıklamıştı.

4 yıllık görev süresi sona eren eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise 21 Haziran'daki seçimleri kazanan ve zaferini tanımadığını belirttiği De la Espriella'ya görevi devretmeyi reddetti. Petro, kabine ekibiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino bahçesinde düzenlenen askeri törenle uğurlandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Petro, "Benim Casa de Narino'da kalacağımı ve Cumhuriyet Kongresi'ni kapatacağımı söylediler. Şimdi o saraydan ayrılıyorum; Cumhuriyet Kongresi'ni kapatan ise başkası oldu ve görevi devredeceğim bir cumhurbaşkanı yok." dedi.