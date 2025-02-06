Kolon kesen müteahhit firarda: Kahramanmaraş'ta 618 yıl hapisle yargılanırken tahliye edildi

Kahramanmaraş 'ta depremde yıkılan ve 24 kişiye mezar olan apartmanın taşıyıcı kolonlarının eksik olduğu ortaya çıktı. 618 yıl hapsi istenen müteahhit önce tahliye edildi, sonra yeniden tutuklanmasına karar verildi. Ancak o müteahhit kayıplara karıştı. Depremde oğlunu kaybeden acılı baba Serdar Kömür, "Mahkumu mu cezalandırdınız yoksa ailesini kaybedenleri mi cezalandırdınız, kimi cezalandırdınız?" diyerek çıkan karara tepki gösterdi.

ÇOCUĞUNU KAYBEDEN BABA TEPKİLİ



Enkazdan çıkan ve bir çocuğunu kaybeden Serdar Kömür yargılama sürecine tepkili.



Acılı baba Serdar Kömür, "Depremin ilk saniyelerinde yıkıldı. 3 çocuğum, eşim ve ben yaralı çıktık ama Ömer Asaf oğlum oradan çıkaramadık. Rahmetli oldu. Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu halde serbest bırakıldı. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Bizim burada çok canımız yandı. Kolonun kesildiği de ispatlandı. Bizdeki bazı fotoğraflarda kolon var bazılarında yok. Böyle bir hukuk sistemini biz anlayamadık." dedi.



Dava dosyasına giren bilirkişi raporunda da binanın yönetmeliğe uygun inşa edilmediği, kolon, perde ve kiriş detaylarında yetersizlikler olduğu tespit edildi. Belediyenin tüm bu yetersizliklere rağmen inşaat ruhsatı verdiği belirtildi.