Kolonlar çatladı, 8 katlı bina tahliye edildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan 8 katlı bir bina, yıkılma riski nedeniyle gece yarısı tahliye edildi.

Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi'nde 8 katlı ve 18 daireli binanın zemin katındaki kolonlarda çatlama meydana geldiğini fark eden apartman sakinleri, yetkililere haber verdi.



Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak koordineli olarak bina sakinlerini tahliye etti.



1995'TE YAPILDI



AFAD, İtfaiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ön incelemenin ardından bina mühürlendi.

1995 yılında inşa edildiği belirtilen binadan karot numunesi alınarak inceleme yapılacağı açıklandı.