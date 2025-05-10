Kolonlarda burkulma tespit edildi: Bina hemen mühürlendi

Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2'lik depremin ardından kolonlarında çatlaklar olduğu yönünde ihbarda bulunulan 5 bloklu sitede inceleme yapıldı.



64 daireden oluşan sitedeki binalarda yapılan incelemede kolon burkulması oluştuğu ve kolonlarda kullanılan demirlerin özelliğini yitirdiği belirlendi. İncelemelerin devamında ise binanın inşaatında deniz kumu kullanıldığı, içerisinde deniz kabuklarının bulunduğu ve dokunulduğunda kendiliğinden dağıldı görülürken binanın tahliye edilmesine karar verildi.



Kararın ardından bina önüne gelen belediye ekipleri ve zabıtalar blokta oturanlara taşınabilir önemli eşyaların ve ilaçların en kısa sürede almalarını ve binayı boşaltmaları duyurusunu yaptı.



Akşam saatlerinde tamamen boşaltılan bina belediye ekiplerince mühürlendi.