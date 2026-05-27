Kolonlarından ses geldi, 7 katlı bina boşaltıldı
27.05.2026 01:50
Anadolu Ajansı
Gebze'de kolon ve kirişlerinden ses geldiği ihbarı yapılan 22 daire ve 8 iş yeri bulunan bina, tedbiren boşaltıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Osman Yılmaz Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binada yaşayan bazı kişiler, acil çağrı merkezine kolon ve kirişlerden ses geldiği yönünde ihbarda bulundu.
Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Tedbiren boşaltılan binada ekiplerin yaptığı ilk incelemelerin ardından AFAD ekiplerine bilgi verildi. Ekiplerin binadaki incelemesi sürüyor.
Bina sakinleri tedbiren tahliye edildi.