Kolonya içti, dört gün sonra hayatını kaybetti

Kolonya içtikten sonra fenalaşan 61 yaşındaki Enver A. hastanede dört gün sonra hayatını kaybetti.

Kolonya içti, dört gün sonra hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 20 Nisan'da kolonya içtiği öne sürülen Enver A., mide bulantısı, kusma ve görme kaybı şikayetiyle, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirildi.

Bilinci kapanan Enver A., ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

DÖRT GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Burada etil alkol zehirlenmesi teşhisiyle yoğun bakıma alınan Enver A., dört gün sonra hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlattı.

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