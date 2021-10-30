Kolonya imalathanesinde korkutan yangın

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi Kadir Akdoğan Caddesi'ndeki iki katlı kolonya imalathanesinde saat 10.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bodrum katında, kolonya üretiminde kullanılan alkol, aseton ve diğer ham maddelerin olduğu kısımda çıkan yangında dumanları görenler durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Paniğe neden olan yangın kısa sürede tüm işyerini etkisi altına aldı.



İtfaiyenin müdahalesi sırasında kolonya üretiminde kullanılan yanıcı maddelerin oluşturduğu ufak çaplı patlamalar oldu.



Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri binanın çevresini güvenlik şeritleri ile kapattı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.