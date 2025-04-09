Koluna inşaat demiri saplanandı, itfaiye tarafından kurtarıldı

Koluna inşaat demiri saplanan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Demirin kesilmesiyle rahat nefes alan çocuk tedavi altına alındı.

Koluna inşaat demiri saplanandı, itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay'ın Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi’nde çocuğun koluna inşaat demiri saplandığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DEMİR KESİLEREK KURTARILDI

Demir, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çocuk kurtarıldı.


Koluna inşaat demiri saplanandı, itfaiye tarafından kurtarıldı - 1 Koluna inşaat demiri saplanan çocuğun hastaneye sevk edilmesi

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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