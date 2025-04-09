Koluna inşaat demiri saplanandı, itfaiye tarafından kurtarıldı
Koluna inşaat demiri saplanan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Demirin kesilmesiyle rahat nefes alan çocuk tedavi altına alındı.
Hatay'ın Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi’nde çocuğun koluna inşaat demiri saplandığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DEMİR KESİLEREK KURTARILDI
Demir, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çocuk kurtarıldı.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
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