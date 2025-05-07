Kolundaki dövme ele vermişti: Hilal'in katilinin cezası belli oldu

Kar, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, Demirhan kaçmıştı. Hayatını kaybeden Hilal Kar, Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası yakalanmamak için sürekli yer değiştiren Demirhan'ın, Sur ilçesi kırsalında olduğunu tespit etmişti. Sürekli şapka takıp, farklı kıyafetler giyen ve bisiklet kullanan şüpheli, kaldığı barakada operasyonla yakalandı.

Diyarbakır 'da birlikte yaşadığı Hilal Kar'ı (33) ayrıldıktan 1 yıl sonra tabanca ile başından vurarak öldüren Mehmet Demirhan'ın cezası belli oldu. Olay, 23 Haziran 2024'te Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798'inci Sokak'ta meydana gelmişti. Mehmet Demirhan, 6 yıl birlikte yaşadığı 1 çocuk annesi Hilal Kar'ı, ayrıldıktan 1 yıl sonra sokakta yürürken arkasından yaklaşıp, tabancayla vurmuştu.

"ALACAĞIM CEZANIN ÖNEMİ YOK, NAMUS CİNAYETİ İŞLEDİM"



Demirhan’ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılandığı davanın 2'nci duruşması, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



Duruşmada tutuklu sanık Demirhan ile taraf avukatları hazır bulundu. Kar’ın ailesi ile Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Rosa Kadın Derneği de davayı izledi. Duruşmada sanık avukatı tevsii tahkikat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, talebi reddetti. Ardından geçen duruşmada savcının sunduğu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi yönündeki mütalaaya karşı savunma yapıldı.



Savunmasını yapan sanık Demirhan, "Alacağım cezanın benim için bir önemi yok. Kimseyi tasarlayarak öldürmedim. Gerçeklerin açığa çıkmasını istiyorum. Ben aldatıldım ve kandırıldım. Namus cinayeti işledim." dedi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI



Savunmaların ardında kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirhan’a "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.