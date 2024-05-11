Kolunu kıyma makinesine kaptırdı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde markette çalışan Mustafa Ç. sağ kolunu kıyma makinesine kaptırdı. Ekipler, müdahalelerine rağmen kolunu kurtaramadıkları Mustafa Ç.’yi kıyma makinesiyle hastaneye kaldırdı.

Kolunu kıyma makinesine kaptırdı

Kilimli ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki bir markette Mustafa Ç., kıyma çekerken sağ kolunu makineye kaptırdı.

Kolu makineye sıkışan Mustafa Ç.’nin mesai arkadaşları sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Gelen ekipler Mustafa Ç.’ye acı çekmemesi için narkoz vererek 2 saat boyunca kolunu kıyma makinesinden kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Kolunu kıyma makinesine kaptırdı - 1

Mustafa Ç.’nin kolunun dirseğe kadar makineye girdiği öğrenildi.

Sedyeye, kıyma makinesi ile birlikte alınan Mustafa Ç., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

"Yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarını Bakanlık ödeyecek" iddialarına yalanlama

"Yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarını Bakanlık ödeyecek" iddialarına yalanlama

Hastanenin bodrum katında yangın: 5 hasta başka hastanelere nakledildi

Hastanenin bodrum katında yangın: 5 hasta başka hastanelere nakledildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen takımlara tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen takımlara tebrik mesajı

Denizkurdu Tatbikatı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"

Denizkurdu Tatbikatı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"

Emniyet şeridindeki vince yabancı turist taşıyan minibüs çarptı: 3 yaralı

Emniyet şeridindeki vince yabancı turist taşıyan minibüs çarptı: 3 yaralı

CHP, belediyelere "Kayırmacılık, Şatafat ve İsrafla Mücadele" genelgesi gönderdi

CHP, belediyelere "Kayırmacılık, Şatafat ve İsrafla Mücadele" genelgesi gönderdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...