Kolunu makineye kaptıran Adem can verdi
İzmir'in Kiraz ilçesinde, takılan toprak işleme makinesi rotovatöre sıkışan çuvalı çıkarmak isterken kolunu kaptıran 17 yaşındaki Adem Kaygısız yaşamını yitirdi.
Olgunlar Mahallesi'nde 17 yaşındaki Adem Kaygısız ailesine ait şalgam tarlasındaki otları, traktörle temizlemeye başladı.
Traktörün arkasındaki rotovatöre çuval sıkıştı. Çuvalı çıkarmak isteyen Kaygısız, kolunu rotovatöre kaptırdı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Adem Kaygısız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
