Türkiye dün saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Sırasıyla Resulayn ve Tel Abyad'daki hedefler, F-16'lar ve obüslerle ateş altına alındı.
Daha önceden belirlenen hedeflerin imha edilmesinin ardından saatler 22.00'yi gösterdiğinde kara harekatı başladı.
Şanlıurfa'da konuşlu komandolar, açılan noktadan Suriye'ye geçiş yaptı. Komandolar güvenli bölge olarak tanımlanan bölgede görevlerini icra etmeye devam ederken, bombardıman da sürüyor.
Askeri uzmanlar devam eden bombardımanın harekatın başındaki bombardımandan farklı nitelikte olduğunu belirtiliyor.
Edinilen bilgiye göre; sahadaki komandoların elektronik cihazlarla işaretlediği noktalar "ani hava harekatı" ve "ani topçu atışı" ile vuruluyor.
Sabah saatlerinde Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı bölgesinden yükselen dumanların bu nitelikteki bombardıman sonucu olduğu kaydedildi.
DUVAR KALDIRILDI, KOMANDOLAR SINIRI GEÇTİ