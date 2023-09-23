Komandolar portakal nöbetinde

Jandarma ekipleri de narenciye hırsızlığına karşı bağ ve bahçelerde devriye faaliyetlerini başladı.



İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde bulunan Başlamış, Gökdere, Yoncadüzü ve Haydarlar bölgesindeki narenciye bahçelerinde 7 gün 24 saat kesintisiz devriye faaliyeti.