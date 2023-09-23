Komandolar portakal nöbetinde

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay topraklarında yetiştirilen narenciye meyve çeşitlerinin hasadına sayılı günler kaldı.
Ürünlerin toplanacak olgunluğa ulaşmasıyla hırsızlar gözünü çiftçinin 1 yıl boyunca verdiği emeğe dikti.
Jandarma ekipleri de narenciye hırsızlığına karşı bağ ve bahçelerde devriye faaliyetlerini başladı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde bulunan Başlamış, Gökdere, Yoncadüzü ve Haydarlar bölgesindeki narenciye bahçelerinde 7 gün 24 saat kesintisiz devriye faaliyeti.
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