Komandolar portakal nöbetinde

Hatay’ın Erzin ilçesinde narenciye hasadının yaklaşması ile birlikte jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarını önlemek için 7 gün 24 saat devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Komandolar portakal nöbetinde

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay topraklarında yetiştirilen narenciye meyve çeşitlerinin hasadına sayılı günler kaldı.

Ürünlerin toplanacak olgunluğa ulaşmasıyla hırsızlar gözünü çiftçinin 1 yıl boyunca verdiği emeğe dikti.

Komandolar portakal nöbetinde - 1

Jandarma ekipleri de narenciye hırsızlığına karşı bağ ve bahçelerde devriye faaliyetlerini başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde bulunan Başlamış, Gökdere, Yoncadüzü ve Haydarlar bölgesindeki narenciye bahçelerinde 7 gün 24 saat kesintisiz devriye faaliyeti.  

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