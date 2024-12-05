Kombi bacasındaki buz sarkıtı 3 kişinin önüne düştü

Pulur Mahallesi'nde soğuk havanın etkili olduğu kentte, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonunda yer alan kombi bacasında buz sarkıtı oluştu.

Buz sarkıtı, bu sırada sokaktan geçen anne ve kızı ile yanlarında yürüyen başka bir kişinin önüne düştü.

Düşen buz sarkıtı nedeniyle kaldırımda yürüyenler, tedirginlik yaşadı.