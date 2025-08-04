Kombi dolabında uyuşturu saklayan kişi tutuklandı

Sakarya'da evindeki kombi dolabında 1 kilo kokain bulunan şahıs tutuklandı.

Kombi dolabında uyuşturu saklayan kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında B.G.’nin (28) üstünde ve evinde arama yapıldı.

Aramada evindeki kombi dolabına gizlenmiş 1 kilo 20 gram , 27 gram skunk, 1 hassas terazi ve madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 400 TL ele geçirildi. B.G. gözaltına alındı.

B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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