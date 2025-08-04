Kombi dolabında uyuşturu saklayan kişi tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında B.G.’nin (28) üstünde ve evinde arama yapıldı.

Aramada evindeki kombi dolabına gizlenmiş 1 kilo 20 gram kokain, 27 gram skunk, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 400 TL ele geçirildi. B.G. gözaltına alındı.



B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.