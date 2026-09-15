Kombi tamiri yalanıyla 300 bin lira dolandırdı
15.09.2026 18:23
DHA
Teknik servis yalanıyla 12 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kişi yakalandı.
Kocaeli'de beyaz eşya ve kombi tamiri yapacağını söyleyen bir kişinin 12 kişiyi 300 bin lira dolandırdığı iddia edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Başiskele, Derince ve Gebze ilçelerinde U.T.’nin, beyaz eşya ve kombi tamiri yapacağını söyleyerek 12 farklı kişiyi toplam 300 bin TL dolandırdığı belirledi.
Polis ekipleri tarafından takibe alınan U.T., Gebze’de yakalanıp gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen U.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.