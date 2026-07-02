Komedyen Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen Deniz Göktaş hakkında "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tatil için yurt dışında olduğunu açıklayan Göktaş, "Türkiye 'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim." demişti.

Göktaş, dün yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Geceyi gözaltında geçiren Göktaş, saat 10.30 sıralarında adliyeye sevk edildi.

Deniz Göktaş, yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK: GÖKTAŞ HAKKINDA 185 CİMER BAŞVURUSU YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Göktaş hakkında CİMER'e 185 ayrı şikayet geldiği belirtilerek yapılan değerlendirme sonucu halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatılmasının kararlaştırıldığı anlatıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026/117973 sayılı dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İmran Deniz Göktaş, 02/07/2026 tarihinde İstanbul Havalimanı ’nda yakalanmıştır. Şüphelinin, soruşturmayı yürüten kolluk birimi olan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınmasına yönelik işlemler yürütülmektedir.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir."