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Komedyen Deniz Göktaş'a soruşturma

29.06.2026 14:59

Komedyen Deniz Göktaş'a soruşturma
Sosyal Medya

Göktaş'a dini değerleri aşağılama suçlaması yöneltildi.

NTV - Haber Merkezi
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Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

Komedyen Deniz Göktaş hakkında "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatıldı.

 

Göktaş hakkında başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen gösterideki ifadeleri gösterildi.

 

Deniz Göktaş'a dini değerleri aşağılama suçlaması yöneltildiği belirtiliyor.

 

"TÜRKİYE'DE OLMAMI GEREKTİREN BİR DURUM OLURSA DÖNECEĞİM"

 

Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Göktaş, bir süredir planladığı tatil için yurt dışında olduğunu söylemişti.

 

Göktaş, "Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim." demişti.

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