Komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
Komedyen Egemen Şimşek, İstanbul’da bir gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şimşek, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçundan tutuklandı.
Komedyen Egemen Şimşek (49) hakkında, stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.
Şimşek, soruşturma kapsamında "dini değerlere hakaret" suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Egemen Şimşek, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan tutuklandı.