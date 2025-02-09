Komedyen Selin Dilmaç uyuşturucudan tutuklandı

İstanbul ’da komedyen olarak sahne alan Selin Dilmaç, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak keşişiminde buluşan iki kişinin durumundan şüphelenen ekipler, 29 yaşındaki Selin Dilmaç’ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu.

KOMEDYEN OLARAK SAHNE ALIYOR



Tutuklanan Dilmaç, İstanbul’daki bazı programlarda komedyen olarak sahne alıyor.



Programlarından kesitleri sosyal medyada da yayınlanan Dilmaç’ın bir performansında, Beyoğlu’nda 13 Kasım 2022’de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi’ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısı hakkındaki söylemleri tepki çekmişti.



Bombayı caddeye bırakan ve 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ahlam Albashir'i kadın olduğu için övücü cümleler kullanan Dilmaç’ı, birçok sosyal medya kullanıcısı eleştirmişti.