KOMEK güz dönemi kayıt tarihleri belli oldu: KOMEK'e kayıt nasıl olunur?

KOMEK güz ve bahar dönemi 2023-2024 kayıt ve ders tarihleri belli oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) akademik takvimini duyurdu. Peki, KOMEK'e kayıt nasıl olunur?

KOMEK güz dönemi kayıt tarihleri belli oldu: KOMEK'e kayıt nasıl olunur?

Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) akademik takvimiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. KOMEK güz ve bahar dönemi 2023-2024 dönemi kayıt başvuruları 26 Eylül - 9 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak.

KOMEK güz dönemi kayıt tarihleri belli oldu: KOMEK'e kayıt nasıl olunur? - 1

KOMEK KURSLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KOMEK'in sosyal medya hesaplarındna yapılan duyuruda; "KOMEK güz dönemi kayıtlarına hazır mısın? 26 Eylül'de tüm eğitim alanlarımızda kayıtlarımız başlıyor. " denildi. KOMEK başvuruları http://konya.bel.tr ve http://komek.org.tr adreslerinden alınıyor. 

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