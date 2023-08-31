KOMEK güz dönemi kayıt tarihleri belli oldu: KOMEK'e kayıt nasıl olunur?

KOMEK KURSLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KOMEK'in sosyal medya hesaplarındna yapılan duyuruda; "KOMEK güz dönemi kayıtlarına hazır mısın? 26 Eylül'de tüm eğitim alanlarımızda kayıtlarımız başlıyor. " denildi. KOMEK başvuruları http://konya.bel.tr ve http://komek.org.tr adreslerinden alınıyor.