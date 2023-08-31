KOMEK güz dönemi kayıt tarihleri belli oldu: KOMEK'e kayıt nasıl olunur?

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) akademik takvimiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. KOMEK güz ve bahar dönemi 2023-2024 dönemi kayıt başvuruları 26 Eylül - 9 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak.
KOMEK KURSLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KOMEK'in sosyal medya hesaplarındna yapılan duyuruda; "KOMEK güz dönemi kayıtlarına hazır mısın? 26 Eylül'de tüm eğitim alanlarımızda kayıtlarımız başlıyor. " denildi. KOMEK başvuruları http://konya.bel.tr ve http://komek.org.tr adreslerinden alınıyor.
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