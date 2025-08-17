Komisyon bu hafta şehit yakınlarını dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4. toplantısı 19 Ağustos Salı günü gerçekleşecek.



Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş komisyona bir sunum yapacak.



Komisyon toplantısının birinci oturumunda ayrıca; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı temsilcileri konuşacak.

İkinci oturumunda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecek.

ÇARŞAMA GÜNÜ DE TOPLANACAKLAR



Komisyonun 5. toplantısı 20 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek.

5. Toplantının ilk oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri, ikinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Mazlum- Der ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri söz alacak.