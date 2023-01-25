Komisyon, CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan hakkındaki kararı 31 Ocak'ta verecek

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşturulan Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık tezkerelerine ilişkin raporunu 31 Ocak Salı günü verecek.

Komisyon, CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan hakkındaki kararı 31 Ocak'ta verecek

TBMM Hazırlık Komisyonu Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık kararını 31 Ocak'ta verecek.

CHP ve HDP'li komisyon üyelerinin katılmadığı toplantının ardından açıklama yapan Özkaya, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun beşinci Hazırlık Komisyonu olarak ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'dan savunma istendi

CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'dan savunma istendi

Haberi Görüntüle

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 17 sayfalık savunmasını okuduklarını söyleyen AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'size savunma vermiyorum' yazısını okuduk, videoları izledik. Komisyondaki görüşmelerimize devam ediyoruz." dedi.

Öte yandan İYİ Partili Türkkan hakkında da "Küfrettiği kişiyle ilgili olarak şehit yakını mıdır, değil midir, hangi statüye sahip olduğunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sorma kararı aldık." ifadelerini kullanan Özkaya, bir sonraki toplantının 31 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.

Özkaya, eksiklik olmadığı taktirde kararın o gün verileceğini açıkladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...