Terörsüz Türkiye sürecinde beklenen kritik İmralı ziyareti bugün gerçekleşti.



Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından belirlenen heyet, İmralı'ya gitti.

Süreç komisyonundan AK Parti'den Hüseyin Yayman, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit heyette yer aldı.

Meclis Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "En son 21 Kasım 2025 tarihinde yapılan 18'inci toplantısında ise İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır.



Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir." denildi.

“SORULAN SORULAR KAPSAMINDA BEYAN ALINDI”

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.

Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır.

Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."

KOMİSYON RAPOR AŞAMASINA GEÇECEK

3 kişilik heyet İmralı dönüşünde görüşmeye ilişkin Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu

bilgilendirecek. Ve böylece Komisyonun dinleme mesaisi tamamlanmış olacak.



Komisyonda bulunan siyasi partiler 28 Kasım'a kadar görüş ve önerilerini iletecek. Sonrasında ise komisyonun hazırlayacağı rapor için çalışmalar başlayacak.

Raporda Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te gerçekleşebilecek yasal düzenlemeler için atılacak adımlara ilişkin öneriler olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SÜRECE KATKI SUNACAK

Güney Afrika ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak, Terörsüz Türkiye çalışmalarını eşgüdüm içinde yürütüyoruz." dedi. Komisyonda farklı siyasi partilerin sürece dahil olmasının ve katkı vermesinin çok önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, "Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz." dedi.