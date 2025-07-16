Komisyon için ilk adım: Kurtulmuş, parti temsilcileriyle bir araya gelecek

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında cuma günü siyasi partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek.

Komisyon için ilk adım: Kurtulmuş, parti temsilcileriyle bir araya gelecek

PKK'nın, "Terörsüz " süreci kapsamında silah bırakmasının ardından 'te kurulması plananlanan komisyon için ilk adım atılıyor.

TBMM Başkanı , cuma günü siyasi partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek. 

Buluşmada komisyon konusunun ele alınması bekleniyor. 

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