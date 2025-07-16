Komisyon için ilk adım: Kurtulmuş, parti temsilcileriyle bir araya gelecek
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında cuma günü siyasi partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek.
PKK'nın, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında silah bırakmasının ardından Meclis'te kurulması plananlanan komisyon için ilk adım atılıyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, cuma günü siyasi partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek.
Buluşmada komisyon konusunun ele alınması bekleniyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Numan Kurtulmuş
- Terörsüz Türkiye
- Meclis