Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 17. toplantısına ilişkin TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Komisyonun, gündemindeki konuları görüşmek üzere Perşembe günü saat 11.00'de TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında Meclis Tören Salonu'nda toplanacağı bildirildi.

İMRALI İÇİN OYLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

Toplantıda komisyonun İmralı’ya gidip Öcalan'ı dinleme konusunda oylama yapması bekleniyor. Toplantıda adaya ne zaman gidileceği ve heyette kimlerin yer alacağının da netleşmesi bekleniyor.

MHP ve DEM Parti komisyonun İmralı'ya gitmesini istiyor. AK Parti’nin tavrı ise henüz netleşmedi. CHP ise komisyonun Öcalan'ı dinlemesine mesafesini koruyor. Toplantının basına açık mı ya da kapalı mı olacağı da henüz netleşmedi.