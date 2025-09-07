"Komisyon İmralı'ya gitsin" önerisi

Meclis'te Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu iki hafta sonra yeniden toplanacak.



Toplantıda sendikalar ve iş dünyası temsilcileri dinlenecek.



11 Eylül Perşembe günü Komisyona; Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK temsilcileri davet edildi.



Komisyonun 12 Eylül Cuma günü yapacağı toplantıda ise TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri sürece ilişkin görüşlerini aktaracak.



İMRALI ÖNERİSİ



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyon üyeleri arasından belirleyeceği bir heyetin İmralı'ya gitmesini önermişti.



Komisyon toplantısında MHP'nin "İmralı'ya heyet gitsin" önerisinin gündeme gelmesi bekleniyor.



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise konuya ilişkin "Komisyon zaman kaybetmeden gidip İmralı'da bu görüşmeyi gerçekleştirmesi çok önemlidir. Hatta hayati bir öneme sahiptir." dedi.