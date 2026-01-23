Komisyon üyelerinin İmralı ziyareti tutanakları açıklandı. Suriye ile ilgili bölümler dikkat çekti

24 Kasım 2025'te MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın yaptığı İmralı ziyaretinin tutanakları yayınlandı.

16 sayfalık tutanaklarda Suriye'deki duruma ilişkin mesajlar dikkat çekti.

Tutanaklara göre Öcalan, Suriye için ne İsrail'in önerdiği İbrahim Anlaşması ne de İran'ın önerdiği Şii projesinin uygun olduğunu bunun yerine demokratik entegrasyonun önemli olduğunu söyledi.



Terör örgütü SDG komutanı Mazlum Abdi'nin kendisine en yakın kişilerden biri olduğunu belirtti.



Tutanaklarda, "Suriye'de üniter devlete bir şey demediğini ancak yerel demokrasisiz ve sivil toplumsuz asla olmaması gerektiğini söyledi." ifadeleri de yer aldı.

Tutanaklarda Öcalan'ın, "Türkiye merkezli entegrasyona Suriye, Irak ve birlikte çalışmaları halinde İran'ın da mecburen dahil olacağını." anlattı.

Tutanaklarda, Öcalan'ın "İsrail'e Kürt devletçiliği gerektiğini, başka türlü ayakta kalamayacak ve hegemonya kuramayacak." sözleri de yer aldı.

Görüşmede "umut ilkesi" de konuşuldu. Öcalan'ın "umut ilkesi" önerisinin düşünülmesi gerektiğini, bu şekilde genel aftan kurtulunmuş olacağını, Türkiye için genel affın uygun olmadığı." sözleri de tutanaklarda yer aldı.