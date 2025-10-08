Komisyonda gündem İmralı ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı saat 14.00'te gerçekleşecek.



Toplantı öncesi Kurtulmuş, komisyondaki siyasi partilerin koordinatör grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.



Toplantıda komisyonun yol haritası değerlendirilecek.



Komisyon üyelerinin İmralı'ya gidip gitmemesi de gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit, bu konuyu gündeme getirecek. MHP'nin destek vermesi bekleniyor.



KOMİSYON 14. DEFA TOPLANIYOR



Toplantıda Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri dinlenecek.