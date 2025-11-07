Komisyonda İmralı oylaması cuma günü

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kritik bir toplantı yaptı.



Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yaptı. Sunumlarda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sahaya yansımaları ile TSK ve MİT'ten bu konuda gelen raporların komisyon üyeleriyle paylaşıldığı ve gelen soruların yanıtlandığı belirtildi.

Komisyon üyelerinin İmralı'ya gidip gitmeyeceği de toplantının başlıkları arasındaydı. Komisyonda İmralı oylamasının Cuma günü yapılacağı belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Komisyonda Cuma günü oylama olacak, en kısa zamanda İmralı'ya gideceğiz” dedi.

DEM Parti Grup Bakanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise komisyonun Cuma günü saat 14.00'te toplanacağını ve İmralı'ya gitmek için oylama yapılacağını ifade etti.

TBMM resmi hesabından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada “Komisyon, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirmek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi konusu da dahil olmak üzere gelecek süreçte yapacağı çalışmaları görüşmek için 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 14.00’te toplanacaktır.” ifadelerine yer verildi.

NUMAN KURTULMUŞ TOPLANTI ÖNCESİ SORULARI YANITLADI



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle İstanbul'da bir araya geldi. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmanın ardından soruları yanıtladı.



Meclis'te 16. toplantısını yapan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Türkiye'de önemli ve tarihi bir misyon üstlendiğini söyleyen Kurtulmuş, “Bundan sonra da artık nihai noktaya doğru geliyor. Şunu çok rahat söyleyebilirim. Çok farklı fikirleri olmakla birlikte buraya gelip katılan, komisyonda fikir beyan edenlerden hiçbirisi biz bu süreci istemiyoruz, bu süreç olmasın diye bir beyanda bulunmadı. Herkes coşkuyla bu meselenin bir an evvel bitirilebilmesi için önemli fikirler ortaya koydular " dedi.

İMRALI ZİYARETİ: KARARI VERECEK OLAN KOMİSYONDUR



Meclis Başkanı Kurtulmuş, son günlerde tartışılan komisyonun İmralı'yı ziyareti konusunda “Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir” dedi.

Kararı verecek olanın komisyon olduğunu belirten Kurtulmuş, "Benim şahsi görüşüm burada önemli değildir. Çeşitli siyasi partiler bu konuda olumlu kanaatlerini ifade ettiler, ediyorlar. Kamuoyu önünde de ediyorlar. Eğer komisyon böyle bir karar alırsa ona göre hareket edilir” dedi.

“Tamamen teknik sebeplerle bu hafta perşembe yapacağımız toplantıyı erteledik. Bir bakan arkadaşımız yurt dışında olacağı için toplantıyı yapmadık" diyen Kurtulmuş, "Önümüzdeki hafta İçişleri Bakanımızı, Milli Savunma Bakanımızı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızı dinleyeceğiz. Öyle görüyorum ki son dinleme faslıdır bu. Eğer ilave yeni bilgileri olursa sonra yine komisyon bilgilendirilir. Dolayısıyla tamamen teknik bir sebepten dolayı bu erteleme yapılmıştır” diye konuştu.

“BİR BARIŞ SÜRECİ DEĞİLDİR"



Sürecin terör örgütünün silah bırakması ile ilgili olduğunu belirten Kurtulmuş, “Türkiye’de bu süreç, aslında Türkler ile Kürtler arasında bir barış süreci değil, aslında devlete karşı mücadele eden terör örgütünün silahlarını bırakmasını ilan etmesiyle birlikte başlayan bir sürecin parlamento tarafından dikkatle izlenmesi sürecidir. Dolayısıyla, burada hemen herkesin Türk-Kürt kardeşliği vurgusu yaptığının, bu ülkede yaşayan insanların arasındaki birlik ve beraberlik vurgusunu yaptığının altını çizmek isterim, bu fevkalade önemli bir meseleydi” dedi.

“HERHANGİ BİR PAZARLIK YOK"



Süreçte herhangi bir pazarlığın söz konusu olmadığını kaydeden Numan Kurtulmuş, “Herhangi bir şekilde örgütle devlet arasında bir pazarlık söz konusu değildir, bugüne kadar da olmamıştır. Örgütün de maksimalist taleplerle gündeme gelmediğini zaten kamuoyuna yapılan açıklamalarla da biliyoruz. Örneğin, federasyon gibi, birtakım ayrıcalıkların tesis edilmesi gibi, başka bir dilin Türkçenin yanında resmi dil olmasının talep edilmesi gibi bazı taleplerin gündeme gelmediğini biliyoruz. Henüz adımların tamamlandığını ifade edecek noktada değiliz, ama özellikle 26 Ekim açıklamasıyla birlikte, yani artık Türkiye sınırları içerisinde hiçbir şekilde terör faaliyeti yapılmayacağına ilişkin açıklamayla birlikte konu yeni bir safhaya, yeni bir merhaleye gelmiştir” diye konuştu.



Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye için önemli bir kazanç olduğunu kaydeden Kurtulmuş, bazı uyarılarda da bulundu:

"Bu, Türkiye'nin en zor konusu. Tabi ki burada herkesin söylediği söz sadece kendisinin bugününü değil, bütün geleceğini de şekillendirecek. Siyaset ilk sefer bir konu etrafında, çözüme ilişkin kanatları farklı olabilir, ama bu sorun çözülsün diye siyaset ilk sefer ortak noktada duruyor, bu fevkalade değerlidir. O geçmiş çözüm denemeleri sırasında siyasetin daha işin başından itibaren bu işi bir siyasi manevra alanına döndürdüğünü çok çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla, bunları görmek lazım”

YASAL DÜZENLEMELER: BU TESPİTLER YAPILMALI



Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, sürece ilişkin yasal düzenlemelerin çeşitli kriterler karşılandıktan sonra gerçekleştirilebileceğini söyledi.

“Şimdi örgütün gerçekten silahları bıraktığının ve kendisini tasfiye ettiğinin tespit ve tescili bundan sonraki aşamanın en kritik noktasıdır” diyen Kurtulmuş, “Yani bunu biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak yapacak durumda değiliz. Milli güvenlikle ilgili kurumlarımızın, başta Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı unsurlarının, evet örgüt kendisini feshetmiştir, sahada ciddi bir silahsızlanma sağlanmıştır diyerek bu tespiti yapmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin konunun gerektirdiği birtakım yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesi mümkün olabilecektir” dedi.



“KASIM SONU ŞEKİLLENMİŞ OLUR”



Başkan Numan Kurtulmuş, komisyonun takvimine ilişkin bir soru üzerine, "Raporun hazırlanacağına ilişkin bütün partilerin bilgisi var. Bazı partilerin hazırlığı var. Biliyorsunuz 31 Aralık’ta komisyonu bitirmek için en başta öyle kurmuştuk. Benim zihnimden geçen ekim sonu bitirmekti ama biraz gecikecek, öyle görünüyor. Kasım sonu gibi inşallah iş şekillenmiş olur.” ifadelerini kullandı.

“MGK İLAN EDERSE ÖNEMLİ BİR MESAFE AŞILIR”



PKK’nın silah bırakması konusunda MGK'nın tespitlerinin önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye'nin en üst güvenlik kurulu olarak Milli Güvenlik Kurulu'nda bu konu ele alınır ve Milli Güvenlik Kurulu eğer bu tespitleri yapar ve bunu da ilan ederse burada çok önemli bir mesafe aşılmış olur” dedi.

“O SLOGANLAR PROVAKASYONDUR”



Numan Kurtulmuş, Meclis'te atılan Abdullah Öcalan sloganlarına ilişkin "Meclis’te o sloganların atılması, Diyarbakır’da başka yerlerde, gerçekten milletin kahir ekseriyetinin rahatsızlık duyduğu eylemlerin ortaya konulması, açık söylüyorum provokasyondur” ifadelerini kullandı.



"FETÖCÜLERİN ETKİSİ ALTINDAYDI"

“Çözüm süreci” ve “Terörüz Türkiye” süreci arasındaki fark sorulan Kurtulmuş, "Geçen süreci de aşağı yukarı neredeyse her gününü hatırlayan, bilen birisi olarak söyleyeyim. Çok büyük farklılıklar var. Her şeyden evvel üzülerek ifade ediyorum, o dönem içerisinde devlet adına bu süreci yürüten kurumların neredeyse tamamı FETÖ’cülerin yönetimindeydi, onların etkisi altındaydı” cevabını verdi..