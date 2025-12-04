Komisyonda İmralı tutanağının özeti okundu

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 19. toplantısını gerçekleştirdi.

Bugünkü toplantının önemi; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan komisyon heyetinin geçen hafta başında İmralı’ya yaptığı ziyaretin ardından ilk kez toplandı.



Komisyonda, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin tutanakları 4 sayfalık özet olarak okundu. 3 milletvekili sürece ilişkin bir bilgilendirmede bulunmadı. Komisyonun 19. toplantısı sona erdi.

İMRALI TUTANAKLARI OKUNDU

Okunan İmralı tutanağında, "27 Şubat çağrısında özerklik yok, silah bırakmanın olumlu karşılandığını söyledi. Öcalan, normalde PKK’yı 1993’te fesh etmesi gerektiğini söylemiş ancak her seferinde bir elin bu girişimini sabote ettiğini ifade etmiştir. Bu sabotaj sürecini darbe mekaniği olarak tanımlamıştır. 1993’ten günümüze Turgut Özal, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan ile dolaylı görüşmelerin nihayete erememesinde de bu darbe mekaniğinin etkisinin olduğunu belirtmiştir." ifadeleri yer aldı.

AK PARTİ'Lİ ŞEN: YASAL DÜZENLEMELER DE YER ALACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Komisyon Üyesi Mustafa Şen, AK Parti'nin komisyona sunacağı raporda, yasal düzenlemelerin de olacağını söyledi.

AK Parti'nin hazırlığını yaptığı düzenlemede suça karışmış ve suça karışmamış ayrımı yapılacak.

Eline hiç silah almamış olanlar için, örgüt üyeliği bir suç olarak tanımlanıyor anacak örgüt kendini fesh ederse bu suçun ortadan kalkacağı raporda yer alıyor. Örgüt kendini fesh etmişse yardım ve yataklıkta düşer. Örgüt üyeliğinden şu anda cezaevinde olanların da suçu düşer. Aynı suçtan yargılanması devam ediyorsa onların da yargılanması düşer.



Düzenlemeden yararlanacaklar için 5 yıllık adli takip şartı da aranacak. Düzenlemede incitmeyecek ceza indirimleri de önerilecek.

Mustafa Şen, bunların hepsinin terör örgütünün kendini tamamen fesh etmesi ve bunun devlet organları tarafından ilan edilmesinden sonra bu yasal düzenlemelerin Meclis eliyle yapılabileceğine işaret ediyor.

Şen "Terör faaliyetlerine bulaşmış kişilerin, Türkiye’de bulunmaları halinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır. Örgütün kendini fesh etmesi sebebiyle ve silahlarını teslim etmesi nedeniyle kamu vicdanını incitmeyecek ceza indirimi öneriyoruz.” diye konuştu.

KURTULMUŞ: KOMİSYON ÇALIŞMALARI EN HASSAS DÖNEMİNE GİRMİŞTİR

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon çalışmalarında en hassas döneme girildiğini söyledi.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Komisyonumuzun çalışmaları diyebiliriz ki en hassas, en kritik, en kırılgan dönemine girmiştir. Bundan sonra da artık son düzlükte yapacağımız bir iki temel vazifemizi de icra edip oluşturacağımız sonucu da TBMM Genel Kurulu'na sunacağız. Üç siyasi parti temsilcisini gönderdi komisyonda bulunan partilerden. Ziyaret 24 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. Bu ziyaretin gerçekleştirilmesiyle birlikte komisyonumuzun dinleme faslı nihayete ermiştir. Bundan sonraki süreçte raporlama safhasına geçiyoruz. Yani komisyon çalışmalarından sonra Terörsüz Türkiye'nin gerçekleştirilmesi ile ilgili kendi açımızdan gördüğümüz bir raporu hazırlamayı ümit ediyorum. Böylece bu raporun hazırlanmasıyla birlikte bu tarihi süreç çok önemli bir eşiği daha atlatacak ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır.”

Meclis Başkanı Kurtulmuş, İmralı ziyaretine ilişkin, “TBMM’den herhangi bir stenograf görüşmede yer almadı. Ziyaret tamamıyla MİT tarafından organize edildi. Görüşme de MİT koordinatörlüğünde yapıldı.” dedi.

MHP'Lİ YILDIZ: DİNLEME ÇOK OLUMLU GEÇMİŞTİR, NEGATİF BİR DURUM YOK

Öte yandan İmralı'ya giden heyette yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

“Dinleme çok olumlu geçmiştir hiç negatif bir durum yoktur içinde.” diyen Yıldız şöyle devam etti:

“Sahadaki durum. Silahların teslim edilmesi, örgüt yapısının hangi ad altında olursa olsun tamamen dağıtılması, devlet güçleri tarafından bunun tespit edilmesi, örgütün fiili durumunun sona erdiğini yetkili merciler tarafından ilan edilmesinden sonra ne kadar engel varsa, demokrasinin önünde kardeşliğimizin önünde ne tür engel varsa, el birliği ile çözelim diyorum.”

SİYASİ PARTİLER RAPORLARINI TESLİM EDECEK

Bu arada siyasi partiler de raporlarını komisyona teslim etti. AK Parti milletvekilleri rapor için geçen hafta bir araya gelmişti. Diğer partilerde de çalışmalar sürüyor.

MHP'li milletvekilleri partilerinin görüş ve düşüncelerini aktaran Terörsüz Türkiye raporunu tamamladı.

KARAR NİTELİKLİ ÇOĞUNLUKLA ALINMIŞTI

Komisyon, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmıştı.

Ziyarete katılmayacağını açıklayan CHP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) oylamaya katılmamıştı.

MECLİS'TEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

TBMM Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapılmış, şu ifadelere yer verilmişti:

"Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır. Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."

Komisyon, bundan önceki son toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 21 Kasım Cuma günü yapmıştı.