Komşu cinayetinde yeniden yargılamadan müebbet hapis çıktı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tartıştığı komşusu kadını bıçaklayarak öldüren, apartman yöneticisi olan kocasını ise yaralayan sanık ile onu suça azmettirdiği iddia edilen babasının yeniden yargılandığı davadan karar çıktı.

6 Ağustos 2022'deki olayda komşusu Hacer Alkan'ı bıçakla öldüren, eşi Aydın Alkan'ı yaralayan 24 yaşındaki tutuklu sanık Mert Serkan L. hakkında verilen 28 yıl 4 ay hapis cezası ile babası tutuksuz sanık İsmail L. hakkında verilen beraat kararı, itiraz sonrası Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde bozuldu.

'KADINA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME'



Bunun üzerine Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada, tutuklu sanık Mert Serkan L, psikolojik sıkıntıları olduğunu iddia ederek, "ikinci kez şans verilmesini istediğini" söyledi.



Mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.



Heyet, "azmettirici" olduğu iddiasıyla yargılanan baba İsmail L. hakkında ise beraat kararı verdi.