Komşu dehşet saçtı, karı kocayı vurdu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde aralarında uzun zamandır tartışma yaşandığı iddia edilen komşular M.U.D. (28) ile karı-koca olan Ö.B. ve E.B. arasında sabah saatlerinde yine gerginlik yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını alan M.U.D., karı-kocaya ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Ö.B. ve E.B., yere yığılırken silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri M.U.D.'yi gözaltına alırken, yaralı karı-koca sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Ö.B. adlı kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, karı-kocanın hastanedeki tedavileri sürüyor.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının gerçekleştiği yerde incelemede bulunurken, gözaltına alınan M.U.D.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.