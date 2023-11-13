Komşu katiline müebbet talebi

İstanbul Beyoğlu'nda geçen yıl 66 yaşındaki komşusu Mevlüde Aluçlu'yu kolundaki bileziğini almak için öldüren sanığın davasında sona gelindi. Savcı mütalaasında, sanığın müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Komşu katiline müebbet talebi

'un Beyoğlu ilçesinde 22 Ekim 2022’de evine gittiği komşusu Mevlüde Aluçlu'yu kolundaki bileziğini almak için öldüren Baran Ünal'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını sundu.

Savcı, komşusunu öldürdükten sonra çaldığı bileziği kuyumcuda bozduran Baran Ünal'ın delilleri karartmak için tırnaklarını kesip ellerini alkolle yıkadığını söyledi.

Ünal’ın ''kasten öldürme'' ve ''silahla yağma'' suçundan müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanığın son savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...