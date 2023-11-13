Komşu katiline müebbet talebi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 22 Ekim 2022’de evine gittiği komşusu Mevlüde Aluçlu'yu kolundaki bileziğini almak için öldüren Baran Ünal'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını sundu.

Savcı, komşusunu öldürdükten sonra çaldığı bileziği kuyumcuda bozduran Baran Ünal'ın delilleri karartmak için tırnaklarını kesip ellerini alkolle yıkadığını söyledi.

Ünal’ın ''kasten öldürme'' ve ''silahla yağma'' suçundan müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanığın son savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

