Komşu kavgası cinayetle bitti

Soma ilçesi İstasyon Arka Mahallesi'nde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Tunahan G. ile komşusu evli ve 3 çocuk babası Ümit Kahraman, tekel bayisinde karşılaştı.



Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.