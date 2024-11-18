Komşu kavgası cinayetle bitti
Manisa'nın Soma ilçesinde Ümit Kahraman, tartıştığı komşusu Tunahan G. tarafından bıçakla öldürüldü. Tunahan G. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soma ilçesi İstasyon Arka Mahallesi'nde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Tunahan G. ile komşusu evli ve 3 çocuk babası Ümit Kahraman, tekel bayisinde karşılaştı.
Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
TARTIŞMA DEVAM ETTİ
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ardından Kahraman evine gitti.
Bir süre sonra Kahraman'ın evinin önüne giden Tunahan G., komşusunu dışarıya çağırdı.
BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Tunahan G., Kahraman'ı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tunahan G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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