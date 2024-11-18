Komşu kavgası cinayetle bitti

Manisa'nın Soma ilçesinde Ümit Kahraman, tartıştığı komşusu Tunahan G. tarafından bıçakla öldürüldü. Tunahan G. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Komşu kavgası cinayetle bitti

Soma ilçesi İstasyon Arka Mahallesi'nde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Tunahan G. ile komşusu evli ve 3 çocuk babası Ümit Kahraman, tekel bayisinde karşılaştı.

Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Komşu kavgası cinayetle bitti - 1

TARTIŞMA DEVAM ETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ardından Kahraman evine gitti.

Bir süre sonra Kahraman'ın evinin önüne giden Tunahan G., komşusunu dışarıya çağırdı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tunahan G., Kahraman'ı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tunahan G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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